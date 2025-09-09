El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Carlos Carrillo fue llamado a testificar por caso UNGRD y “documentos fantasma”

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre la pérdida de documentos cruciales en el expediente del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Ahora, Carlos Carrillo podría ser llamado a testificar por esa desaparición de papeles. La decisión se da tras la revelación de Noticias RCN, cuando Sneyder Pinilla aseguró ante la Corte Suprema que los documentos se habían perdido bajo la administración Carrillo.

Y ojo a lo que viene: Este miércoles, 10 de septiembre, Olmedo López hablará por primera vez ante la Corte. La expectativa es alta. ¿Seguirá soltando datos a cuentagotas o destapará lo que aún falta de este entramado de corrupción?

El actual director, frente a eso, expresó: “¡Tras de ladrones, bufones! Los entes de control y la Fiscalía han encontrado en mi dirección las puertas abiertas para esclarecer el robo en la UNGRD, cometido por quienes hoy pretenden posar de denunciantes y por unos superpoderosos aún impunes (...) Rechazo categóricamente las falsas acusaciones del hampón Sneyder Pinilla, un corrupto probado que hoy con la anuencia de algunos enemigos del Gobierno, intenta enlodar nuestra labor".

Pero, Al Oído hay un detalle que no puede olvidarse.

Cuando Carrillo llegó a la UNGRD, su equipo de confianza tardó tres meses en posesionarse. Es decir, durante ese tiempo trabajó con la nómina completa de la administración anterior. Entre ellos, directivos como Luis Carlos Barrero en la Subdirección de Manejo de Desastres y Ana María Castaño en la Secretaría General.

En sencillo: Carrillo aterrizó en medio del peor escándalo de corrupción, con varios “ratoncitos” todavía cuidando el queso.

Y ahí está la clave. Porque hoy se habla de documentos perdidos, pero quienes quedaron en los cargos eran precisamente los de la línea de confianza de Sneyder Pinilla y Olmedo López, además de contratistas que permanecieron casi cuatro meses.

Por eso, más que memoria selectiva, aquí parece haber amnesia conveniente. Y en Al Oído estamos para recordarlo.

En este caso de corrupción de la UNGRD no se trata solo de quien habla más duro ante la Corte, sino de quién responde por lo que se perdió. Porque cuando los papeles desaparecen, la justicia se nubla. Y la verdad, que debería brillar, queda bajo los escombros.

Escuche Al Oído en La W:

Play/Pause Al Oído: Carlos Carrillo fue llamado a testificar por caso UNGRD y “documentos fantasma” 02:35 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo: