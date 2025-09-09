Comunidades de La Paila, Zarzal, bloquean vía panamericana por inconformidad con entrega de tierras

Zarzal

Alrededor de 200 integrantes de los consejos comunitarios del corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal, Valle del Cauca, bloquean parcialmente la vía Andalucía – El Cerrito a la altura del kilómetro 19, en señal de protesta por la entrega de unos pedios por parte de la Agencia Nacional de Tierras a comunidades ajenas al territorio.

La Policía de Carreteras confirmó que en la mañana de este martes permanece cerrada la calzada en sentido norte - sur, mientras que de sur a norte se mantiene habilitado el paso, aunque con riesgo de bloqueo total.

Se espera que en el transcurso de la jornada se logre un acuerdo entre los manifestantes y representantes del Ministerio del Interior y la ANT. Entre tanto, el bloqueo ha generado traumatismos en la movilidad de quienes transitan por la zona.