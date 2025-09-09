Crisis política en Francia: ¿Cuáles serán los retos del nuevo primer ministro? Diputada analiza

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se viven horas decisivas en Francia, luego de que la Asamblea Nacional votara contra la confianza al primer ministro, François Bayrou, que entregó su renuncia al presidente Emmanuel Macron.

Esta caída ya estaba prevista, pues Bayrou anunció someterse a este voto de cara a la discusión del presupuesto que incluía medidas polémicas como la supresión de dos días festivos.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W la diputada francesa Eleonore Caroit, quien hace parte del Grupo “Juntos por la República” y es vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Inicialmente, la diputada explicó el mecanismo de gobierno de Francia, al contar con dos autoridades, el presidente y el primer ministro, “es un Ejecutivo muy fuere, pero con dos cabezas, una actúa como árbitro, que es el presidente de la República, y otro es quien debe gobernar, que es el primer ministro, por eso es él quien le debe dar la confianza a la Asamblea”.

¿Qué le espera al próximo primer ministro de Francia?

Francia se encuentra en una crisis política hace años, lo que ha hecho difícil la gobernabilidad.

“La novedad que vimos en 2022 y se agravó en 2024 es que no hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, hay bloques muy distintos. Al nuevo primer ministro no se le nombrará para que gobierne libremente, sino para que tenga la capacidad de crear consensos, hasta las próximas elecciones de 2027 (…) Discutir el presupuesto es difícil porque salta la postura política, el espectáculo, el alza de voz”, dijo.

Destacó que la problemática en el país se desató por la discusión del presupuesto, lo que ha desembocado en inestabilidad política.

“Con esta situación y esta Asamblea tan dividida hemos logrado establecer un presupuesto y hacer una serie de cambios estructurales, entonces podemos llegar al 2027 (…) El primer ministro podrá gobernar solo, tendrá que estar a la medida de construir un acuerdo, no muy ambicioso como para reestructurar el Estado, pero si para dar la estabilidad que necesitan el país y los aliados extranjeros”, aseguró.

Finalmente, se refirió a la guerra en Gaza, afirmando que Francia reconocerá a Palestina como un Estado en la próxima Asamblea General de la ONU, condenando “la tragedia”.

