Cuento lo que veo, escucho y siento: Huda, corresponsal de W en Gaza, a vicealcaldesa de Jerusalén

Cuento lo que veo, escucho y siento: Huda, corresponsal de La W en Gaza, a vicealcaldesa de Jerusalén

Huda, corresponsal de La W en Gaza, entregó un nuevo balance de los ataques de Israel a la ciudad palestina.

“Israel está utilizando los robots explosivos para detonar la zona y destruirla. Al día siguiente, excavadoras del Ejército se adentran para peinar la zona. Israel quiere arrasar la zona y no dejar nada”, dijo.

Mencionó que ella, al igual que la mayoría de la población, no sabe qué hacer o a dónde dirigirse tras la advertencia de Israel para que las personas abandonen Gaza.

“Después del último aviso, estoy intentando buscar un lugar en el centro, por si pasa algo en cualquier momento tener algo dónde resguardarme. Llevo semanas buscando un lugar, pero está todo ocupado”, expresó.

Respuesta a las declaraciones de la vicealcaldesa de Jerusalén en La W

Asimismo, Huda respondió a las palabras de la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, quien habló con La W y expresó que “casi todos los periodistas (en Gaza) vienen de Hamás”.

“Siento impotencia porque eso es mentira. Conozco a compañeros que trabajan conmigo en agencias internacionales y lo que cuentan es la verdad. Nadie nos obliga a decir lo que Hamás quiere. Yo cuento lo que veo, escucho y siento”, afirmó.

Mercado negro para tener dinero en Gaza

“Para tener dinero tenemos que pagar unas comisiones altas. Yo recibo mi sueldo por transferencia bancaria. Ahora, como los bancos están cerrados, lo que hace la gente es recurrir al mercado negro y se paga comisión del dinero”, contó.