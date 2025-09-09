Debate de precandidatos: ¿Debe volver la aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos?

Susana Muhamad, Daniel Palacios y aspersión aérea. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Cristian Bayona) / (Photo by FERNANDO VERGARA/AFP via Getty Images)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los precandidatos presidenciales Susana Muhamad y Daniel Palacios debatieron en La W sobre si se debe volver con aspersión aérea para la erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia.

“No estoy de acuerdo con que se reabra la aspersión aérea de cultivos ilícitos. No solo no logra el objetivo, sino que genera desplazamiento y mantiene la lucha del ‘gato y el ratón’, sin fin y que llevamos por más de 40 años”, mencionó Muhamad.

Además, mencionó que ella, en vez de reactivar la aspersión, destinaría esa plata a la investigación criminal.

Por su parte, Daniel Palacios fue enfático al asegurar que hay desespero por parte del Gobierno Nacional por el fracaso de su política antidrogas.

“Eso viene de la política del amor a la delincuencia y eso está mostrando sus consecuencias”, afirmó.

Palacios también señaló que el Gobierno Petro “renunció a la aspersión y a la erradicación manual”, por lo que se dejó a los cultivos ilícitos a sus anchas.

Reviva el debate completo a continuación: