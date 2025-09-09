Derrumbe de mina en Tolima | Foto: Suministrada

“Erosión provocó el derrumbe en mina artesanal del Tolima”: Defensa Civil

Este lunes, 8 de septiembre, se presentó el derrumbe en una mina de oro artesanal en zona rural del municipio de Ataco, en el sur del Tolima.

Seis personas fueron trasladadas a un hospital, entre ellos cuatro mujeres y dos hombres. Ya se reportó una muerte por los hechos.

Luis Vélez, director de la Defensa Civil en Tolima, dijo en La W que durante el derrumbe había al menos cien personas al rededor de la zona.

Vélez indicó que hay maquinaria amarilla que funciona en el sector y que, al parecer, una socavación por erosión fue lo que ocasionó que cayera un alud de tierra.

