“Es un show político”: ministro Armando Benedetti sobre viaje de alcaldes a EE.UU.

Armando Benedetti, ministro del Interior, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, acerca del viaje de algunos alcaldes a Estados Unidos, algo por lo que los denunciarán por “usurpar funciones del presidente”, según anunció.

“La clave es que se haga mancomunadamente, en grupo, en comunidad. Si esos alcaldes hubieran buscado a la Cancillería y a otros ministros, eso es lo ideal. Si solo se van los alcaldes de la oposición echando vainas al Gobierno, ¿qué irá a pasar en Estados Unidos?”, cuestionó.

Aclaró que las relaciones exteriores del país las maneja el Gobierno Nacional, al igual que la seguridad nacional y el orden público.

De igual forma, Benedetti se mostró inconforme con las metas que pone Estados Unidos a Colombia en materia de cultivos ilícitos.

“Si se van ellos solos, no pasa absolutamente nada (…). Ellos (Estados Unidos) piden unos resultados, lo cual me parece mal, en el sentido de que tenemos que estar cumpliendo metas como si estuviéramos haciendo tareas en el colegio”, sostuvo.

Así las cosas, expresó: “Si nosotros estamos haciendo el esfuerzo como Gobierno y alguien nos quiere ayudar, hay que trabajar mancomunadamente. Lo otro es un show político porque no ayudan en nada”.

Certificación de Estados Unidos a Colombia en lucha contra las drogas

El ministro mencionó que cuando el entonces senador Gustavo Petro viajaba a otros países hablaba de derechos humanos, mientras que los alcaldes están hablando sobre la certificación que le da Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas.

“La gente cree que Estados Unidos nos regala esa plata. Esa es una financiación que nos da y que se tiene que hacer con empresas de EE.UU. Si ellos van a ir a ir a hablar con una cantidad de gente que no tiene nada que ver con quienes tomarán la decisión, lo que hacen es un show político”, reiteró.

Además, señaló que los cinco alcaldes sean de la oposición tiene un mensaje: “se acabó el supremo bien común de la Nación sobre el bien particular”.

