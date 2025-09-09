Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Familiares de secuestrados piden apoyo del Gobierno: “No han querido hablar con nosotros”

Alba Murcia, madre del subintendente de la Policía, Franqui Hoyos Murcia, le dijo a La W que su hijo lleva un mes y medio secuestrado en la vía Tame - Arauca.

Aseguró que el Gobierno no se ha comunicado con ellos, expresando que “ni siquiera han tenido la gentileza de hablar con nosotros”.

Por su parte, Yurley Pacheco, hermana del funcionario del CTI Jesús Pacheco, dijo que su familiar está secuestrado en Fortul (Arauca).

“Quiero mandarle un mensaje al presidente, a la fiscal general, a la OEA, a la ONU y la iglesia católica (...) Reiteramos nuestro llamado a la pronta mediación”, expresó.

