“Gazatíes prefieren morir a desplazarse de nuevo”: Ruth James por orden de Israel de desalojar Gaza

El Ejército de Israel lanzó un aviso final a los miles de personas que permanecen en Ciudad de Gaza. En un comunicado, el portavoz de las tropas anunció una orden de desalojo de la región y ha exigido a la población abandonar la zona ante la inminente operación militar que hará del territorio un lugar “muy peligroso”.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W la coordinadora humanitaria regional de Oxfam en Gaza, Ruth James.

“No hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza, ya han hecho estos anuncios antes, llaman a una zona como -segura y humanitaria- pero la realidad es distinta. Yo he estado allí con mis colegas y he visto como hay ataques aéreos diariamente. Esa zona segura es un pedazo pequeño de tierra donde no hay casas ni infraestructura, solo hay arena”, aseguró.

Asimismo, destacó la imposibilidad de los gazatíes para trasladarse allí, “hay hambruna, la gente ya no tiene fuerzas para viajar hasta allá, no hay transporte, no hay dinero. Este desplazamiento forzado se ha visto de forma reiterativa, es algo inhumano”.

¿Los ciudadanos de Gaza se quedarán en su región pese a la advertencia militar de Israel?

La coordinadora humanitaria aseguró que la situación de salubridad en Gaza es grave, pues la falta de agua y medicamentos están haciendo regresar enfermedades que creían erradicadas.

“Israel no está permitiendo la vacunación ni otras estructuras básicas para el saneamiento básico, no dejan entrar siquiera jabón para que las personas tengan higiene. En esa zona segura cabrán unas 100 personas y quieren meter a dos millones, eso pone en riesgo a los más vulnerables”, agregó.

Finalmente, dijo que los gazatíes no se trasladarán de nuevo, “he oído decir a las personas que prefieren morir en sus casas que desplazarse por una décima vez, esta evacuación masiva estará acompañada por un número de violencia y muertes más alto”.

