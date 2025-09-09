“No fue intencional”: Comandante de la Armada sobre ataque a lancha de alcaldesa de Mosquera, Nariño
El contraalmirante Camilo Gutiérrez expuso en La W la postura de la Armada frente al incidente con la embarcación de la Alcaldía de Mosquera (Nariño).
Foto: Armada Nacional
El contraalmirante de la Armada, Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, habló en La W sobre los disparos que recibió la lancha en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera (Nariño).
Dijo que se están adelantando las investigaciones para determinar cómo sucedieron los disparos realizados por infantes de marina contra la embarcación y que resultaron en una persona muerta.
“Hay unas normas de seguridad en cuanto a navegación, por ejemplo, navegar con luces de navegación y más si es en la noche. Hay una restricción de navegación para evitar que se muevan los grupos armados desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana”, dijo.
“La Armada no tenía conocimiento de que se movilizarían”
Además, agregó que la Armada no tenían conocimiento que la delegación de la Alcaldía de Mosquera iba a movilizarse a esa hora por la zona donde operaban los infantes de marina.
Por último, pidió excusas a los familiares de la persona que murió y dijo que no cree que haya sido “intencional”.
