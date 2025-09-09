El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Políticas de Trump son dañinas para la ciencia: Dr. Barry Barish, Premio Nobel de Física

En diálogo con La W, el Dr. Barry Barish, Premio Nobel de Física 2017 por el descubrimiento de las ondas gravitacionales, se refirió a la alerta que lanzaron varios científicos reconocidos sobre las políticas de Donald Trump que ponen en riesgo el desarrollo de la ciencia y la democracia en Estados Unidos.

Mencionó que en la actualidad hay una falta de creencia en la ciencia, algo que calificó como “perturbador”.

“Una parte de la población no le da credibilidad a la ciencia, no se aprecia como se debe. La ciencia ha logrado muchos avances en temas de salud, es el resultado de avances tecnológicos”, afirmó.

Es por esto que aseguró que las políticas del presidente Trump son “dañinas para la ciencia y para la población”. Incluso, comentó que varios científicos importantes se están yendo de Estados Unidos gracias a esas medidas, fijándose en países como China para llevar a cabo sus proyectos.

“Muchos científicos importantes y de nivel senior se están yendo de Estados Unidos, miran a otros lados del mundo para hacer su ciencia”, sostuvo.

De esta manera, recordó que EE.UU. ha crecido con el beneficio de la migración: “mucho de lo que tienen es gracias a eso”.

