“Sanitas vuelve devastada, encontramos un deterioro de 1,7 billones de pesos”: Presidente de Keralty

Tras el fallo de la Corte Constitucional que ordenó devolver el control de EPS Sanitas al grupo Keralty, Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud de la compañía, aseguro en entrevista con la W que la intervención dejó a la entidad devastada y con un deterioro patrimonial de 1,7 billones de pesos, una deuda que además se traduce en mayores obligaciones con prestadores y proveedores.

Según Rueda, la situación no solo es financiera: durante la intervención aumentaron más del 40 % las quejas de los afiliados y se duplicó el número de tutelas, muchas de ellas sin respuesta. “Nos encontramos con un nivel de desacatos preocupante, que refleja un deterioro en la capacidad de atender a los usuarios”, señaló.

El directivo cuestionó la justificación inicial de la medida. “Sanitas tenía dificultades por la insuficiencia de recursos del sistema, no por irregularidades propias. Hoy ninguna cifra financiera mejoró, al contrario, todas están peor”, dijo.

Sobre las denuncias de supuesta opacidad en la estructura corporativa de Sanitas, Rueda fue enfático: “No hay nada oculto. La información sobre accionistas y estructura está en Cámara de Comercio y ha sido auditada decenas de veces por los entes de control sin que se haya encontrado desviación de recursos”.

De cara al futuro, Keralty anunció auditorías internas para dimensionar el impacto y reiteró que la recuperación dependerá también de la voluntad del Gobierno. “No podremos hacerlo solos. Necesitamos que el Estado actúe con responsabilidad para darle oxígeno al sistema. Hoy hay millones de vidas en juego”, advirtió.

Rueda también expresó su preocupación sobre la reforma que impulsa el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo: “He intentado entenderlo, pero no veo un modelo de salud ahí. Esa es la mayor preocupación: que no exista una propuesta clara y viable”.

El directivo cerró con un mensaje a los afiliados: “Sanitas no se rinde. Pondremos toda la capacidad técnica y científica para recuperar la atención, pero pedimos comprensión a los usuarios en este proceso”.

