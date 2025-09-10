Álvaro Uribe volverá a aspirar al Senado y ocupará en número 25 en la lista del Centro Democrático

Desde el Congreso, se conoció este 10 de septiembre, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, volverá a aspirar al Senado de la República en el 2026. Así lo confirmó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, tras un evento en el Capitolio.

Vallejo aseguró que el exmandatario buscará volver a llegar al Congreso y que ocupará el puesto número 25 en la lista de su partido para las próximas elecciones legislativas.

Así pues, la meta del Centro Democrático es asegurar por lo menos 25 curules en el Senado, y que la figura de Uribe arrastre o logre impulsar con sus votos la elección de ese número de senadores.

“Hasta el momento, el único puesto fijo que tenemos claro es el número 25, que es Álvaro Uribe Vélez”, dijo Vallejo. Y aseguró también que “para el partido es un honor que él esté pensando en un momento tan difícil en la situación del Centro Democrático (…) este es su partido, de la mano firme del corazón grande”, expresó.

Finalmente, dijo que para definir el orden de los demás aspirantes en la lista, un comité evaluador “tendrá la misión de recomendarle a la dirección nacional y al presidente Uribe el orden. Estas personas tienen unas características especiales. Lo primero es que son personas que conocen al partido, no tienen una agenda personal y tienen una calidad ética y moral superior”.

