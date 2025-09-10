Análisis: ¿OTAN responderá militarmente a violación rusa del espacio aéreo de Polonia?

Consejo de Seguridad de Polonia y Vladimir Putin. Fotos: (Photo by Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Contributor/Getty Images)

Jim Townsend, quien se desempeñó como subsecretario adjunto de Defensa para la Política Europea y de la OTAN durante 8 años, habló con La W sobre el informe de Polonia sobre drones rusos en su territorio, lo que significa la violación del espacio aéreo de uno de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

¿Qué consecuencias puede tener la violación de Rusia al espacio aéreo de Polonia?

“Las consecuencias son sustanciales, hay que esperar si algo más ocurre, si hay más provocaciones. Es una prueba para Polonia y para la OTAN”, afirmó.

¿Qué se necesita para que activen los artículos 4 y 5 de la OTAN?

Explicó que el artículo cuarto ya se invocó por parte de Polonia en Bruselas. Ahora, deberán determinar cómo actuarán ante las acciones de Rusia.

“Creo que no se llamará o invocará el artículo cinco (respuesta militar) (…). Sin duda tiene la OTAN que mostrar alguna acción para persuadir a Rusia”, afirmó.

Finalmente, señaló que la violación del espacio aéreo polaco por parte de los drones rusos fue algo planeado.

“Es una prueba, y lo que hace Vladimir Putin es escalar esto mucho más alto para ver la respuesta de la OTAN”, concluyó.

