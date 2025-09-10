El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caso Jineth Bedoya: tras 25 años, Fiscalía llama a indagatoria a 6 personas, entre ellas 2 generales

La Fiscalía General de la Nación llamó a rendir indagatoria a seis personas, entre ellas dos generales, por los hechos sufridos por Jineth Bedoya en la cárcel La Modelo de Bogotá mientras hacía una investigación.

Estas son las personas que fueron llamadas a indagatoria por el caso Jineth Bedoya:

Fabio Campo Silva, general y exdirector del Inpec (2000)

Luis Bernardo Maldonado, exsubdirector general del Inpec

Jaime Gallo Zuleta, asesor de la Dirección del Inpec

Reinaldo Fierro, exdirector de la cárcel Modelo.

General Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijin.

Evangelista Basto Bernal, miembro del Frente Capital de las AUC