Caso Jineth Bedoya: tras 25 años, Fiscalía llama a indagatoria a 6 personas, entre ellas 2 generales
Los dos generales que fueron llamados por el caso Jineth Bedoya son Fabio Campo Silva y Leonardo Gallego Castrillón.
02:30
Jineth Bedoya. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)
La Fiscalía General de la Nación llamó a rendir indagatoria a seis personas, entre ellas dos generales, por los hechos sufridos por Jineth Bedoya en la cárcel La Modelo de Bogotá mientras hacía una investigación.
Estas son las personas que fueron llamadas a indagatoria por el caso Jineth Bedoya:
- Fabio Campo Silva, general y exdirector del Inpec (2000)
- Luis Bernardo Maldonado, exsubdirector general del Inpec
- Jaime Gallo Zuleta, asesor de la Dirección del Inpec
- Reinaldo Fierro, exdirector de la cárcel Modelo.
- General Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijin.
- Evangelista Basto Bernal, miembro del Frente Capital de las AUC
