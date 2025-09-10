Crimen de secretario de Gobierno de Pradera habría sido por operativos antidroga

En un video registrado por una cámara de seguridad, quedaron registrados los presuntos autores del crimen.

Pradera

El crimen del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez Salazar, ocurrido en la noche del martes 09 de septiembre, habría sido cometido en retaliación por los operativos y allanamientos que se venían realizando en los lugares de expendio de estupefacientes.

En entrevista con W radio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que es la principal hipótesis que manejan las autoridades, aunque no descartan el accionar de grupos disidentes.

“Se habían estado realizando unos allanamientos, donde se debían de intervenir los sitios de donde se expendían estupefacientes. Él había realizado más o menos 22 allanamientos y esa es la principal hipótesis. También existen grupos armados organizados, tenemos dos disidencias, Adán Izquierda y Frente de 57”, señaló.

La mandataria indicó que se debe seguir combatiendo el microtráfico y el narcotráfico, que representan una de las principales amenazas para la seguridad del departamento, pero advirtió que se requieren mayores recursos por parte del Gobierno Nacional.

“Desde la gobernación del Valle que hemos venido dándole capacidades a la fuerza pública, pero los recursos territoriales no nos alcanzan para poder darle todo lo que se necesita”, agregó.

En medio del ataque sicarial, dos personas más resultaron heridas, entre ellas, la secretaria personal del funcionario confirmó la gobernadora.

El hecho criminal ocurrió en un establecimiento público donde el secretario y otras personas disfrutaban del partido de fútbol entre Venezuela y Colombia. En un video registrado por una cámara de seguridad, quedaron registrados los presuntos autores del homicidio que huyeron en una motocicleta.

