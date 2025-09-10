El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“En Qatar están muy molestos”: director del Proceso de Paz en Medio Oriente tras ataque de Israel

David Makovsky, director del proyecto sobre el Proceso de Paz en Medio Oriente en el Washington Institute, dialogó con La W acerca del ataque de Israel contra miembros de Hamás en Doha, Qatar.

Explicó que esa decisión de Israel de atacar a los líderes de Hamás en cualquier país, así sean aliados, fue un consenso del gabinete de ese país. “Es una decisión del servicio de seguridad”.

Cuestionó el momento en que se hizo el ataque porque había una negociación mediada por Egipto y Qatar.

Asimismo, se refirió a la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el ataque sorpresa de Israel en Qatar.

“La Casa Blanca dijo que, aunque la meta es acabar con los líderes de Hamás, no pasó ni en el momento ni en el lugar que les gustaría”, indicó.

Aclaró que se debe tener en cuenta que en Qatar hay una base clave de Estados Unidos en Medio Oriente, por lo que el presidente Trump fue avisado del ataque cuando este ya estaba muy avanzado.

“En Qatar están muy molestos, los pronunciamientos son agridulces sobre lo que hizo Israel. Hay mucha rabia por parte de los qataríes, entonces no se sabe qué pasará en su posición en la mediación”, sostuvo.