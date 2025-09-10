Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro | Fotos: Gobernación del Valle y Colprensa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobierno necesita buena relación para las reformas: Dilian Toro sobre fractura de Petro con La U

W Radio confirmó que fue aceptada la renuncia de Julián Molina, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien saldrá de su cargo en las próximas horas.

Es importante destacar que Molina hace parte del Partido de la U, lo que podría relacionar su salida a la derrota de María Patricia Balanta en la elección de magistrado en el Senado.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien es también líder natural del Partido de la U, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“No estaba en Colombia al momento de la elección, no sé qué paso en como para decir quién se comprometió a votar por Balanta y quien no, fue un voto secreto”, dijo.

Además, recordó las diferencias de opiniones que tuvo con Petro, y aseguró que él mintió sobre lo que dijo en cuanto al PAE en el Valle del Cauca.

¿Cómo seguirá la relación entre el Partido de la U y el Gobierno Petro?

Si bien Dilian Francisca Toro es líder del Partido de la U, destacó que Alexander Vega y Clara Luz Roldán son quienes lo dirigen, por lo que ellos, de la mano de los congresistas, deben tomar sus propias decisiones.

“No sé cómo vaya a ser la situación, no sé qué ha pensado el presidente. Considero que las relaciones entre el Gobierno y el Congreso deben estar bien para tener una buena discusión, se viene la reforma a la salud y creo que eso quiere el Gobierno, será decisión del partido las decisiones que tomen”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Gobierno necesita buena relación para las reformas: Dilian Toro sobre fractura de Petro con La U 12:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo