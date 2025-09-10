La W RadioLa W Radio

“Las contactan a través de redes sociales”: Policía sobre red de trata de personas en Medellín

La W conversó con la mayor Ruby Ruiz, del grupo contra delitos sexuales de la Policía, quien dio detalles de cómo operaba esa organización criminal.

05:58

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La Policía de Colombia y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial desmantelaron una red de trata de personas que operaba en Medellín.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, anunció que esta red tenía conexiones en Alemania, Austria y Suiza.

La mayor Ruby Ruiz, del grupo contra delitos sexuales de la Policía, anunció que se identificaron a más de 40 víctimas.

La funcionaria dijo que los integrantes de esta red atraían a sus víctimas a través de redes sociales, las llevaban a otros países y ahí les imponían una deuda millonaria que les obligaba a trabajar.

Escuche la entrevista completa aquí:

05:58

