Vera Grabe y Pablo Beltrán. Fotos: (Photo by LUIS CORTES / AFP) (Photo by LUIS CORTES/AFP via Getty Images) / (Colprensa - Mariano Vimos)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No es suficiente decir que quieren dialogar”: Vera Grabe sobre declaraciones de ‘Pablo Beltrán’

Vera Grabe, jefe negociadora del Gobierno con el ELN, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo para hablar sobre las declaraciones de ‘Pablo Beltrán’, cabecilla del ELN, en las que anunció que esa guerrilla quiere retomar los diálogos de paz.

“Por lo menos se pronunció porque llevábamos ocho meses esperando que dijera algo. Hay un avance, pero no es suficiente decir que quiere dialogar y volver sobre los acuerdos firmados en el 2023”, dijo.

Asimismo, mencionó que el ELN había anunciado que iba a presentar una propuesta para “desempantanar los diálogos”, algo que aún no ven desde el Gobierno.

“Sentimos un compromiso con la paz, la gente quiere que vuelvan los diálogos, pero requiere compromisos”, expresó.

Reiteró que, por ahora, la mesa está suspendida, aunque recordó que ellos siguen haciendo gestiones humanitarias “todo el tiempo”.

“Sentimos un compromiso con la paz, nos llegan las voces del territorio, pero implica una ruta concreta, un compromiso y atender situaciones humanitarias: secuestrados, desplazamientos”, afirmó.

Finalmente, señaló que ellos, el equipo negociador con el ELN, no están en campaña política, por lo que tienen que seguir trabajando en buscar salidas y atender los llamados de la sociedad para reactivar la mesa.

Escuche la entrevista completa aquí: