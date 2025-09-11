Buchanan’s conecta el pasado y presente de la Selección Colombia con un mensaje: volver como familia.

Colombia

Tres décadas después de que la Selección Colombia pisara suelo norteamericano por motivo de una copa del mundo, volverá a Estados Unidos en el 2026 para lograr un triunfo mundialista; pues en el año 1994, un periodo recordado por ser uno de los más dolorosos para la historia nacional por la violencia, la ‘tricolor’ llegó al Mundial de Estados Unidos con la ilusión de traer la copa al país.

Sin embargo, aunque el equipo llevaba una buena racha, fue eliminado en fase de grupos, lo que representó una división en la fanaticada colombiana y algunos sucesos que llenaron de tristeza el país.

No obstante, ahora el seleccionado colombiano volverá a Norteamérica a competir y la icónica marca de whisky Buchanan’s envió un profundo mensaje: “El fútbol y la vida siempre dan segundas oportunidades. Es momento de volver, pero esta vez como familia”.

La reunión de leyendas deportivas

A través de un emotivo video, Buchanan’s abrió la conversación sobre el apoyo que merece la Selección y la necesidad de unirse con este fin. En el producto audiovisual se ve a varias leyendas del fútbol y el periodismo deportivo que atravesaron esos difíciles momentos hace 32 años entregando un mensaje: “volver como familia”.

Asimismo, Buchanan’s es promotor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que es un hito que, por primera vez, un whisky cumple este papel. La marca envió un mensaje a toda la fanaticada nacional:

“Es nuestra segunda oportunidad. En 1994, un sueño nos llevó a Estados Unidos. Un sueño que marcó nuestra historia, pero que quedó incompleto. En aquel entonces éramos un país con diferencias, marcado por divisiones que no nos permitieron vivirlo como la gran hinchada que somos. Hoy, tres décadas después, la vida nos da una nueva oportunidad: volver al mismo suelo y al mismo escenario para demostrarle al mundo lo que significa ser familia. Porque cuando hablamos de familia, hablamos de vínculos inquebrantables. De un amor honesto. De las risas, los encuentros y la libertad de ser nosotros mismos. Familia es estar unidos en las buenas y en las malas. Es equivocarse, perdonar y crecer. Por eso, hoy invitamos a todos a volver en familia. A volver a creer, a volver a abrazarnos, a volver a celebrar lo que somos”.