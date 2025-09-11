Colombiano que estuvo condenado a muerte contó cómo desenmascaró a Joseph Naso, temido asesino serial
El colombiano William Noguera conversó con La W sobre cómo desenmascaró, estando en prisión, a uno de los más temidos asesinos en serie de Estados Unidos, Joseph Naso.
William Noguera y Joseph Naso | Fotos: Suministradas
