Colombiano que estuvo condenado a muerte contó cómo desenmascaró a Joseph Naso, temido asesino serial

El colombiano William Noguera conversó con La W sobre cómo desenmascaró, estando en prisión, a uno de los más temidos asesinos en serie de Estados Unidos, Joseph Naso.

32:57

William Noguera y Joseph Naso | Fotos: Suministradas

Escuche la entrevista completa en La W:

32:57

