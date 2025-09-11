Ecopetrol afea su área jurídica sobre Termomorichal: correos son “intermedios y no concluyentes”

A través de una comunicación enviada a La W, la compañía estatal de petróleos Ecopetrol descalifica el análisis jurídico de uno de los integrantes de la Vicepresidencia Jurídica de la empresa en el que respondía al área de Portafolio de Energías renovables la pregunta sobre la “opción de compra de Termomorichal”.

Ante la pregunta: “¿aplica el pago de la opción de compra a la finalización del contrato?”, el análisis jurídico de Ecopetrol indicaba que “si ECOPETROL S.A. no ejerce la opción de compra pactada en el contrato y espera al momento de la finalización del plazo contractual (...) no se generará para ECOPETROL S.A. obligación de hacer reconocimientos adicionales por la transferencia del activo”.

Sin embargo, en su comunicación, Ecopetrol menosprecia el análisis jurídico de su propio abogado, calificando la información por él entregada a la misma compañía como “un correo electrónico, que surge bajo el amparo de reflexiones internas, intermedias y no concluyentes ni decisorias”.

En contravía del análisis del abogado autor del correo interno, Ecopetrol indica que “NO es cierto lo publicado por La W Radio en cuanto a que las plantas de energía Termomorichal se habían ido pagando en su totalidad a través de cada uno de los plazos establecidos y al momento de la finalización del contrato no había que pagar ningún valor”.

El documento enviado a La W reproduce apartes de los contratos firmados con la compañía a cargo de Termomorichal, aunque deja por fuera una de las cláusulas esenciales para entender porqué el análisis del abogado interno indicaba que al término del contrato no debía pagarse valor alguno en el marco del contrato tipo BOOMT.