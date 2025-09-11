Familia Gaitán rechazó reconocer al Clan del Golfo como Ejército Gaitanista: “Golpea la historia”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego de la expedición de la Resolución 294 de 2025, que lleva la firma del ministro del Interior, Armando Benedetti, y que reconoce al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado (GAO), con el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia, la familia de Jorge Eliécer Gaitán rechazó que este grupo armado se identifique con este nombre y pidió al Gobierno Nacional retirar esa denominación en las conversaciones que adelanta con esa organización.

María Gaitán, nieta de Jorge Eliécer Gaitán, pasó por los micrófonos de La W y señaló que “este es el primer Gobierno, desde la existencia de esta banda cuando se originaron en el 2006, que piden que se los llame como ellos quieren ser llamados, eso ni siquiera sucedió en el gobierno de Santos, que intentó ingresar en diálogo con esos señores y siempre determinó que se llamarían Clan del Golfo”.

La familia dijo que cuando se iban a instalar las mesas de diálogo para la paz total, uno de los principales temas de discusión sería el nombre.

“Fue una de las razones por las cuales el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, me habló de hacer parte del equipo de conversaciones, me dijo que lo primero que discutirían es el nombre, es que esto no es solamente un problema semántico, esto va mucho más allá”, denunció.

Finalmente, señaló que la familia Gaitán también se opone a que esta organización sea reconocida como un actor político del conflicto y no como un grupo de crimen organizado.

