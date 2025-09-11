General Hernando Garzón y Gustavo Petro. Fotos: Suministrada / (Colprensa - Cristian Bayona).

Indujeron en error al MinDefensa y al presidente Petro: general Hernando Garzón

El general Hernando Garzón Rey habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la orden del presidente de la República, Gustavo Petro, de retirarlo de las Fuerzas Militares por “indicios de asociación” con narcotráfico.

Noticia en desarrollo...