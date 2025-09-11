Indujeron en error al MinDefensa y al presidente Petro: general Hernando Garzón
El general comentó que la razón para que el presidente Petro pidiera su retiro es por una foto en la que aparece con unos “bandidos”, aunque explicó la razón de esa imagen.
General Hernando Garzón y Gustavo Petro. Fotos: Suministrada / (Colprensa - Cristian Bayona).
El general Hernando Garzón Rey habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la orden del presidente de la República, Gustavo Petro, de retirarlo de las Fuerzas Militares por “indicios de asociación” con narcotráfico.
