El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Médico a bordo de la flotilla que va rumbo a Gaza: “Hay sospecha de que Israel busca atacarnos”

La iniciativa internacional para transportar por mar ayuda a Gaza ha denunciado este un segundo ataque con dron a una de sus embarcaciones, varada en un puerto de Túnez.

La organización, conocida como Flotilla Global Sumud (GSF), ha publicado un vídeo en su página de Instagram del ataque, en el que se aprecia una lengua de fuego que impacta contra la cubierta de un barco.

El doctor James Smith, médico de emergencia que ha trabajado dentro de la Franja de Gaza desde el inicio del asedio israelí, y ahora está en la flotilla que se dirige a esta región con ayuda humanitaria.

“La relatora Francesca Albanese aseguró que fue un ataque con dron, hay expertos en tema de munición que investigan que fue lo que paso, la única evidencia es que un objeto incendiario cayó de los cielos. La milicia de Israel ya ha atacado antes con drones, la sospecha es que este ataque fue hecho con la intención de comprometer a la flotilla”, aseguró.

Asimismo, recordó que años atrás unas flotillas sí llegaron a Gaza a prestar ayuda humanitaria, pero reconoció que no es algo fácil.

“Todas las flotillas que han enviado han sido atacadas, creemos que ahora puede ser diferente, en esta ocasión nos estamos moviendo de acuerdo con la ley marcial y los convenios legales. Estamos intentando llegar a Gaza acorde a la ley y lo que es permitido”, dijo.

Finalmente, analizó el panorama en la Franja de Gaza, comentando que tiene colegas tanto en el sector humanitario como en el médico.

“Me dicen que lo que han visto en Gaza es horrible y desgarrador, las cosas se han empeorado más que nunca. Se le ordenó a un millón de gazatíes que se desplacen, los están empujando a todos a un 10% de todo el territorio, generando la peor situación humanitaria que se haya visto”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Médico a bordo de la flotilla que va rumbo a Gaza: “Hay sospecha de que Israel busca atacarnos” 08:25 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo