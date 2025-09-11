Petrismo y uribismo destapan sus cartas para el Congreso 2026: ¿Uribe logrará meter 25 senadores?

Las dos orillas políticas en Colombia lanzaron sus estrategias para las elecciones legislativas del año 2026. El Pacto Histórico y el Centro Democrático buscan ser mayoría en el próximo Congreso, y para eso, el presidente Petro ha asegurado que apoyará una “lista pro-constituyente” y, por el otro lado, el expresidente Álvaro Uribe volverá aspirar al Senado en el puesto número 25, con el objetivo de arrastrar ese número de curules.

Para hablar sobre la contienda al Congreso y las estrategias de ambos bandos, pasaron por los micrófonos de La W las precandidatas presidenciales y senadoras, Clara López, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Lea también: Álvaro Uribe volverá a aspirar al Senado y ocupará el número 25 en la lista del Centro Democrático

La lectura de López es que el uribismo está “apostando a que el juez de segunda instancia declare inocente al expresidente de la condena que se le ha impuesto (...) la respuesta de los sectores progresistas frente a ese reto es vencer el número 25 y nosotros vamos a poder sacar una bancada muy superior”.

Por su parte, la senadora Valencia aseguró la participación de Uribe en las elecciones legislativas es “certeza de que el partido va a ser victorioso, que vamos a ser la bancada más grande del congreso de Colombia y vamos a elegir presidente”.

Y agregó que esta es la prueba del convencimiento del Centro Democrático de que el expresidente Uribe va a ser declarado inocente: “Él está tan convencido de que existe la evidencia total de su inocencia, que renunció a la prescripción y está aspirando al Senado porque será declarado inocente”.

Más información: Resolución del Parlamento Europeo urge a Colombia a reconocer la existencia del Cartel de los Soles

¿Elegir un Congreso pro-constituyente?

López confirmó su posición y señaló que “Colombia necesita un proceso constituyente (...) la necesidad de que haya un nuevo acuerdo donde todos podamos sentar las bases de cómo es que vamos a eliminar la violencia de la política”.

Valencia dijo que “el desprestigio del presidente Petro impide que vayan a ser mayorías en el Congreso. Hay algunos petristas que siguen nostálgicos de las promesas que les hicieron, pero la gran mayoría de los colombianos entienden que este fue un gobierno de boca grande y manos chiquitas”. Y señaló que Colombia no debe concentrar sus esfuerzos en un proceso constituyente, sino “en resolver las crisis que nos deja este Gobierno (...) La crisis de seguridad, en la salud, energía, finanzas públicas”, y otros.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Petrismo y uribismo destapan sus cartas para Congreso 2026: ¿Uribe logrará meter 25 senadores? 31:19 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo