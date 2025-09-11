La W RadioLa W Radio

Actualidad

Petro no quiere aspersión generalizada: MinJusticia anunció estudios sobre afectación del glifosato

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, conversó con La W sobre la solicitud del presidente Petro de usar aspersión con glifosato en zonas donde la población impida acciones de la fuerza pública.

Petro no quiere aspersión generalizada: MinJusticia anunció estudios sobre afectación del glifosato

Petro no quiere aspersión generalizada: MinJusticia anunció estudios sobre afectación del glifosato

19:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Eduardo Montealegre | Foto: MinJusticia

Juan Esteban Quintero

Escuche la entrevista completa en La W:

Petro no quiere aspersión generalizada: MinJusticia anunció estudios sobre afectación del glifosato

19:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad