Petro no quiere aspersión generalizada: MinJusticia anunció estudios sobre afectación del glifosato
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, conversó con La W sobre la solicitud del presidente Petro de usar aspersión con glifosato en zonas donde la población impida acciones de la fuerza pública.
Petro no quiere aspersión generalizada: MinJusticia anunció estudios sobre afectación del glifosato
19:47
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Eduardo Montealegre | Foto: MinJusticia
Escuche la entrevista completa en La W:
Petro no quiere aspersión generalizada: MinJusticia anunció estudios sobre afectación del glifosato
19:47
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles