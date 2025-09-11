Resolución del Parlamento Europeo urge a Colombia a reconocer la existencia del Cartel de los Soles

Este 11 de septiembre, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que, entre otras cosas, urge al Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a reconocer la existencia del Cartel de los Soles.

En el numeral 7 del pronunciamiento, la Eurocámara advierte que nota, con gran preocupación, la consolidación del crimen organizado facilitado por estructuras transnacionales como el Cartel de los Soles que ha sido identificado por los Estados Unidos. Además, señala a los miembros del más alto rango del régimen venezolano como cómplices de este hecho.

En ese sentido, el Parlamento Europeo pide a Colombia que evalúe una mayor investigación sobre lo que está pasando con el Cartel de los Soles y también a la Comisión Europea para que lo reconozca como un grupo terrorista.

Por otro lado, el Parlamento Europeo también expresó preocupación por la forma en que la violencia política se está impulsando a través de declaraciones inflamatorias por parte del presidente Gustavo Petro.

Además, condena, “en los términos más enérgicos posibles”, el asesinato del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Además, expresó sus condolencias a su familia y seres queridos.

También subraya que el asesinato de Uribe Turbay no es una tragedia aislada, sino “parte de un clima más amplio de intimidación y violencia política en Colombia”. Por eso, la Eurocámara reitera su apoyo a todos los colombianos que “rechazan la violencia y exigen un futuro libre de corrupción y de connivencia con el crimen”.

En ese sentido, la resolución insta a las autoridades a investigar estos atentados terroristas, incluido el asesinato de Miguel Uribe Turbay, “con la mayor amplitud posible para que los responsables comparezcan ante la justicia”. Para lograrlo, subraya, “las autoridades deben investigar no solo a quienes perpetraron los actos, sino también a los instigadores y facilitadores que estuvieron detrás”.

¿Cómo quedó la votación de la resolución en el Parlamento Europeo?

La votación de la resolución RC 10/0366 quedó 355 votos a favor y 173 votos en contra.

Ampliar

Esta es la resolución RC 10/0366 del Parlamento Europeo:

Escuche W Radio en vivo: