La W RadioLa W Radio

Internacional

“Tenía liderazgo y era influyente con los jóvenes”: Congresista de EE.UU., amigo de Charlie Kirk

El congresista republicano Juan Carlos Porras conversó con La W sobre Charlie Kirk, quien fue su amigo cercano, destacando su trabajo para que los jóvenes se interesaran en la política.

“Tenía liderazgo y era influyente con los jóvenes”: Congresista republicano, amigo de Charlie Kirk

“Tenía liderazgo y era influyente con los jóvenes”: Congresista republicano, amigo de Charlie Kirk

11:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Charlie Kirk | Foto: GettyImages

Escuche la entrevista en La W:

“Tenía liderazgo y era influyente con los jóvenes”: Congresista republicano, amigo de Charlie Kirk

11:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad