Así fue la creación de ‘Las Guerreras K-Pop’, de Netflix: Animador reveló detalles en La W

La película animada de Netflix conocida como ‘K-Pop Demon Hunters’ o ‘Las Guerreras K-Pop’, relata la historia de un grupo femenino de K-Pop que, además de brillar en el escenario, protege secretamente a sus fans de amenazas sobrenaturales, enfrentándose a los Saja Boys. Una cinta de acción, comedia, fantasía y un mensaje universal sobre la autoaceptación.

Joshua Beveridge, jefe de animación de personajes en Sony Pictures Imageworks, quien fue el encargado de animar esta película, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre cómo fue su realización.

“Para mí, que soy el encargado de la animación, era una oportunidad perfecta para romper los límites, para combinar visuales y hacer de lo diferente algo nuevo (…) Una de mis cosas favoritas de cada proyecto, es que tienen sus particularidades, tiene sus propias piezas que hay que estudiar. Llegué queriendo aprender, una gran parte del equipo es de Corea, quería entender todo para lograr animarlo de la forma correcta”, reveló.

Asimismo, destacó que los personajes, si bien no son basados en una persona real, sí están inspirados en un grupo de personas relacionadas.

“Ponemos muchos pedazos de personas para darle autenticidad y llegar en corcondancia con los productores para ver si lo creado logra transmitir lo que se quiere (…) El personaje principal siempre es el más difícil de animar, Rumi, porque es el que más tiempo está en pantalla, y es ese personaje el que tiene que llevar la película”, cerró.

