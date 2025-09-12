¿Células madre para combatir cáncer y enfermedades degenerativas? Especialista explicó cómo funciona

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ortopedista Carlos Guerrero conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de los avances que han tenido los tratamientos con células madre para tratar diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer.

¿Una persona con cáncer puede recibir células madre?

El experto aseguró que una persona que tenga cualquier tipo de cáncer puede recibir tratamientos con células madre.

“Estamos en estudios para los tratamientos de diferentes tipos de cáncer. Entonces, sí se pueden hacer esos tratamientos”, mencionó.

¿Cómo avanzan los tratamientos con células madre en Colombia?

Guerrero comentó que en Bogotá y en Colombia hay varios laboratorios en los que se cultiva células madre. Aseguró que las células en un condón umbilical pueden ayudar alrededor de 300 personas sin necesidad de que tenga algún parentesco.

“Todas las personas se pueden ver beneficiadas de un donante sin tener ningún tipo de relación”, afirmó.

Sobre la tasa de éxito de los tratamientos con células madre en su campo (ortopedia), reveló que es arriba del 90%.

“En pacientes en donde hay artrosis grado 3, la primera alternativa es un tratamiento regenerativo con células madre”, sostuvo.

Explicó también que en esos casos lo que se debe hacer es detener el envejecimiento de los tejidos, lo que se logra con las células madre.

¿Tratamientos con células madre siguen siendo experimentales?

“No es experimental. Lo que sucede es que queda mucho futuro, aunque sí existen muchas investigaciones”, dijo. Incluso, destacó que en varios estados de Estados Unidos “ya es posible hacer tratamientos con células madre avalados por la FDA”.