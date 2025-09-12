Crisis de basuras en Bogotá: Juan Diego Alvira recorre las calles de la ciudad

El manejo de las basuras en Bogotá atraviesa por un agravamiento crítico. Las denuncias en redes sociales son una constante y los habitantes de la ciudad se quejan de que el problema no es atendido por la Alcaldía. El sistema de recolección enfrenta problemas en la coordinación y separación de residuos.

Para visibilizar el tema, el periodista de W Radio, Juan Diego Alvira, salió a recorrer las calles y conversar con la ciudadanía y algunas figuras políticas que son clave en el tema.

Inicialmente, Alvira habló con Carlos, quien es miembro de la junta directiva de la Plaza de Paloquemao, uno de los sectores donde se presenta esta crisis.

“En este sector es complicado que pase el camión de basura, tratamos de que la recolección sea cada uno dos días, pero es complejo. Si en la tarde recogen, a las dos horas hay cantidades de basura insostenibles, hay una falta de control no solo en la recolección, sino en la disposición de basuras, tampoco hay control de palomas ni roedores, es un problema de salubridad”, denunció.

¿Qué se denuncia desde el Concejo de Bogotá?

Asimismo, pasó por los micrófonos de W Radio el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien le ha pedido a la Alcaldía decretar una urgencia de emergencia sanitaria, ante el colapso del sistema de recolección.

“El tema de las basuras es mucho más complejo que un tema de aseo y de la UAESP, el alcalde se ha limitado a cambiar la directora de la UAESP y ya. Se repite que el problema es lo que hacen los recolectores, pero no en lo real, que es cuando pasa el reciclador, el habitante de calle, se roban las basuras, se llevan lo que les sirve a las bodegas de reciclaje y dejan el resto regado y acumulado”, aseguró.

Además, advirtió que en 180 días se puede presentar una crisis peor que la vivió la capital colombiana con el tema de las basuras en la Alcaldía de Gustavo Petro.

Siga a Juan Diego Alvira en las calles de Bogotá: