Debate congresistas: ¿hubo ‘jugada’ del Gobierno para dejar viva tributaria por $26 billones?

Los congresistas Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, y Jorge Bastidas, representante del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de La W para debatir sobre la supuesta ‘jugadita’ de la bancada del Gobierno Nacional para que se mantenga el monto de $26 billones del Presupuesto General de la Nación para 2026.

Escuche el debate completo aquí:

Noticia en desarrollo...