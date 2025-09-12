Debate congresistas: ¿hubo ‘jugada’ del Gobierno para dejar viva tributaria por $26 billones?
Mauricio Gómez Amín, senador liberal, y Jorge Bastidas, representante del Pacto Histórico, debatieron en La W sobre el Presupuesto General de la Nación para el 2026, ¿se mantiene el monto de $557 billones?
15:22
Congreso, Mauricio Gómez Amín y Jorge Bastidas. Fotos: Suministradas
Los congresistas Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal, y Jorge Bastidas, representante del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de La W para debatir sobre la supuesta ‘jugadita’ de la bancada del Gobierno Nacional para que se mantenga el monto de $26 billones del Presupuesto General de la Nación para 2026.
Escuche el debate completo aquí:
Noticia en desarrollo...