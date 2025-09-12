Debió tener entrenamiento: exoficial del FBI sobre hombre que habría disparado contra Charlie Kirk

Hombre que presuntamente habría disparado contra Charlie Kirk. Foto: "AFP PHOTO / FBI / HANDOUT"

Debió tener entrenamiento: exoficial FBI sobre hombre que habría disparado contra Charlie Kirk

John Pistole, quien se desempeñó como subdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de 2004 a 2010, conversó con La W luego de que se anunciara que fue detenido el supuesto asesino de Charlie Kirk, quien recibió un disparo en un campus universitario de Utah.

¿Cómo el atacante pudo hacer un disparo con tanta precisión?

Según explicó Pistole, el tirador debió tener “algún tipo de entrenamiento”, pues el disparo que hizo no era fácil, a menos que hubiera sido francotirador.

“Tuvo que ir a disparar múltiples veces porque sabía manejar el arma. El disparo que hizo es muy difícil, pero no lo sería para un francotirador”, aseguró.

¿Cuáles fueron las motivaciones del atacante?

Para el experto, se debe entender que pudo haber varias motivaciones, pero principalmente el odio por el mensaje expresado por Kirk. Además, se preguntó por qué u hombre iría hasta el extremo del país para asesinar a una persona que estaba expresando su pensamiento.

“Gústele a quien le guste, estaba haciendo uso de su primera enmienda (libertad de expresión)”, concluyó.