El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dólar toca su precio más bajo del 2025 y cae de $3.900: ¿Por qué? Experto analiza

Este viernes, 12 de septiembre, el dólar tocó el precio más bajo del año. La jornada abrió a $3.895, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, de $3.903. Ha tocado mínimos del 2025, llegando a $3.891.

Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Aval Casa de Bolsa, explicó en los micrófonos de La W que hay tres motivos que han llevado a ver este precio de la divisa estadounidense.

“El primero de ellos es la calma que en estos momentos se reflejan los mercados financieros a nivel global, que ustedes pueden ver en el mercado de acciones, por ejemplo, que están en máximos históricos, eso es porque hay poco temor de los inversionistas y eso, a su vez, se ve también en un dólar débil en todo el mundo”, dijo.

Lea también: Trump consideró que un dólar débil beneficia al impacto de su política arancelaria

A ello, agregó que los recientes datos de empleo en Estados Unidos han salido relativamente débiles, y eso está abriendo la posibilidad que la Reserva Federal nuevamente recorte la tasa de interés en este mes de septiembre.

Por último, afirmó que también influye la posibilidad de que “el Ministerio de Hacienda esté realizando monetizaciones del crédito que ellos pidieron prestado en francos suizos, que ascendía más o menos a entre 9 mil y 10 millones de dólares, algo de ese crédito que ellos solicitaron posiblemente estén monetizando”.

Entre tanto, afirmó que la caída del dólar beneficia a más personas y empresas que a los que perjudican.

“En el caso específico del Gobierno, desde el punto de vista positivo, ayuda a que se alivie un poco el costo de la deuda externa, ya que entre más caiga el dólar uno tiene que generar menos pesos colombianos para pagar a esa deuda que está denominada en moneda extranjera, y en términos generales, es más un beneficio que puede llegar a generar, en últimas, para el Gobierno y para el país”, sentenció.

Finalmente, hay que resaltar que esto tiene un impacto en el precio del Brent que hace que el país pierda recursos.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Dólar toca su precio más bajo del 2025 y cae de $3.900: ¿Por qué? Experto analiza 03:11 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo