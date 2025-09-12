“Es un gran canto a la literatura”: José Manuel Lucía por nueva película sobre Miguel de Cervantes

Póster El Cautivo e ilustración de Miguel de Cervantes. Fotos: Suministrada / (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

“Es un gran canto a la literatura”: José Manuel Lucía sobre nueva película sobre Miguel de Cervantes

José Manuel Lucía Megías, el mayor experto sobre la vida de Miguel de Cervantes en la actualidad y asesor de Alejandro Amenábar en su última película, ‘El cautivo’, habló con La W acerca de esta nueva obra que aborda más aspectos de la vida del histórico escritor, novelista y poeta español.

“Un día histórico porque tenemos la primera película de un gran escritor que dialoga con la vida de Cervantes. Es un diálogo entre dos grandes autores. Eso ayudará a que llegue a muchos lugares”, dijo.

Aclaró que cuando él entró al proyecto de la película el guion ya estaba escrito, por lo que quedó “fascinado” porque “es un gran canto a la literatura”.

“Es un gran elogio al poder de la literatura en momentos de crisis, además de ser un gran canto a la tolerancia”, mencionó.

