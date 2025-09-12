“Es un gran canto a la literatura”: José Manuel Lucía por nueva película sobre Miguel de Cervantes
Este 12 de septiembre se estrena la película ‘El cautivo’, que se adentra en una época clave de la vida de Miguel de Cervantes.
Póster El Cautivo e ilustración de Miguel de Cervantes. Fotos: Suministrada / (Photo by Hulton Archive/Getty Images)
José Manuel Lucía Megías, el mayor experto sobre la vida de Miguel de Cervantes en la actualidad y asesor de Alejandro Amenábar en su última película, ‘El cautivo’, habló con La W acerca de esta nueva obra que aborda más aspectos de la vida del histórico escritor, novelista y poeta español.
“Un día histórico porque tenemos la primera película de un gran escritor que dialoga con la vida de Cervantes. Es un diálogo entre dos grandes autores. Eso ayudará a que llegue a muchos lugares”, dijo.
Aclaró que cuando él entró al proyecto de la película el guion ya estaba escrito, por lo que quedó “fascinado” porque “es un gran canto a la literatura”.
“Es un gran elogio al poder de la literatura en momentos de crisis, además de ser un gran canto a la tolerancia”, mencionó.
Escuche la entrevista completa aquí:
