“Estamos mamados de la permisividad”: profesor de la Universidad Nacional denuncia

La Universidad Nacional vuelve a estar en el centro de la polémica. Una fuerte explosión dentro del edificio de Sociología, ocurrida este 11 de septiembre, dejó a una persona herida y reavivó las críticas por la manera en que la institución maneja las recurrentes jornadas de disturbios.

El profesor Diego Torres, representante de los docentes en el Consejo Superior, fue enfático en señalar que la administración universitaria optó por minimizar los hechos. Según dijo, mientras el comunicado oficial hablaba de un incidente en el parqueadero, “la rectoría ya sabía que la explosión había ocurrido dentro del edificio”.

Torres calificó esa versión como una de las prácticas “más antiacadémicas” que ha visto en más de dos décadas dentro de la institución. “Cada jueves tenemos problemas en el campus Bogotá y Medellín. La ciudadanía se acostumbró y pareciera que no tomamos acciones. Ese silencio es permisividad”, afirmó.

El profesor aseguró que los encapuchados que participan en las confrontaciones no hacen parte de la comunidad académica y que la falta de registros de ingreso ha permitido que el campus se utilice para fines políticos y no académicos.

“No hay reglas claras, se manipula la información y se genera miedo dentro de la comunidad universitaria”, agregó.

La situación no es nueva. El propio docente recordó episodios de violencia en los años 90, pero advirtió que la universidad atraviesa hoy un escenario similar, con autoridades que, a su juicio, han sido complacientes.

“Estamos mamados de la permisividad, de la complacencia con la violencia y del ocultamiento de información”, insistió.

La rectoría, en cabeza de Leopoldo Múnera, ha reiterado que es respetuosa de la autonomía universitaria y que rechaza la violencia en todas sus formas, pero los cuestionamientos crecen dentro de la comunidad académica y en el ámbito político. Incluso, sectores han pedido a la Procuraduría investigar qué ocurre dentro de la institución, tanto por el manejo de seguridad como por presuntas retaliaciones contra profesores y estudiantes críticos.