Hoteleros alertan caída de ingresos por crecimiento “sin regulación” de plataformas como Airbnb

José Andrés Duarte, presidente del gremio hotelero Cotelco, alertó en La W una posible competencia desleal por parte de las plataformas de renta por días.

Foto: GettyImages

Escuche la entrevista completa en la W:

Hoteleros alertan caída de ingresos por crecimiento "sin regulación" de plataformas como Airbnb

