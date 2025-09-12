Hoteleros alertan caída de ingresos por crecimiento “sin regulación” de plataformas como Airbnb
José Andrés Duarte, presidente del gremio hotelero Cotelco, alertó en La W una posible competencia desleal por parte de las plataformas de renta por días.
Foto: GettyImages
Escuche la entrevista completa en la W:
