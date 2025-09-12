‘Milla fest’: La carrera atlética de Bucaramanga en donde la hidratación es con cerveza

Bucaramanga

Este segundo fin de semana continúan las actividades en el marco de la Feria Bonita de Colombia, una de ellas es la sexta edición del ‘Pola fest’ y en esta versión innovaron al organizar una carrera recreativa de 3.7 kilómetros en la que en cada kilómetro habrá un punto de hidratación y se hará con cerveza.

Petro responde al Parlamento Europeo y dice que asesinos de Miguel Uribe Turbay viven en Europa

Cristian Reyes, organizador del evento, señaló que la carrera se realizará el domingo 14 de septiembre desde las 7:00 a. m. saliendo desde las Unidades Tecnológicas de Santander y terminando en el lote metropolitano, en donde se realiza el festival de la cerveza.

Se levantó sesión para modificar monto del Presupuesto 2026: denuncian “jugada” del Gobierno

“Además de hacer deporte, los atletas se podrán refrescar de la forma que deseen: con agua, con suero o con cerveza. A su llegada serán premiados”, indicó Reyes.

“Jamás haría una estupidez ni autorizaría regalo de 42 millones de dólares”: presidente de Ecopetrol

El festival de la cerveza se estará realizando desde este viernes 12 de septiembre hasta el domingo 14 con entrada gratuita, desde la organización del evento hacen un llamado a la ciudadanía a que asistan sin vehículo para evitar accidentes si van a consumir alcohol.