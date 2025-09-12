El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Petro favorece el avance de grupos criminales”: Eurodiputado Tertsch sobre el Cartel de los Soles

Con 355 votos a favor y 173 en contra, el Parlamento Europeo expresó su “grave preocupación por la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana”, haciendo énfasis en el Cartel de los Soles y pidiendo al Gobierno de Colombia reconocerlo.

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre esta decisión.

“El parlamento aprobó esa decisión con mayorías, solo se quedaron por fuera los que son cómplices de la izquierda iberoamericana cuando se habla del crimen organizado. Esa resolución mete a la lista de organizaciones terroristas al Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, así como también incluye al Clan del Golfo y las disidencias de las Farc”, aseguró el parlamentario.

En contexto: Resolución del Parlamento Europeo urge a Colombia a reconocer la existencia del Cartel de los Soles

Asimismo, destacó que el Cartel de los Soles es una organización de crimen trasnacional que trabaja bajo el régimen venezolano.

“Ahora son reconocidos como organizaciones terroristas y cualquiera que colabore con ellos está colaborando con el terrorismo”, dijo.

Petro aseguró que asesinos de Miguel Uribe fueron “mafias internacionales”

Sobre esta afirmación, el eurodiputado Tertsch mencionó en La W que “las mafias internacionales pueden ser incluso los propios interlocutores de Gustavo Petro. Miguel Uribe quería acabar con esa fase terrorífica que se produce bajo la Presidencia de Petro (...) Muchas veces los grupos criminales no son dirigidos por la dictadura, sino que están en Cuba y en ese proyecto de paz total del presidente Petro”.

Más información: Petro responde al Parlamento Europeo y dice que asesinos de Miguel Uribe Turbay viven en Europa

Finalmente, señaló la gestión del Gobierno de Colombia, y aseguró que “el lenguaje de Petro ha colaborado en crear un clima de violencia, bajo su mandato las fuerzas criminales han tomado protagonismo. El Gobierno de España también es socio de la organización terrorista del Cartel de los Soles, así como de Petro”, concluyendo con sus críticas sobre Úrsula Von del Leyen, por impulsar políticas de izquierda que, según dijo, están afectando económicamente a Europa.

Escuche la entrevista completa en La W:

