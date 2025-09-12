La W RadioLa W Radio

Internacional

“Petro favorece el avance de grupos criminales”: Eurodiputado Tertsch sobre el Cartel de los Soles

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, conversó con La W sobre la decisión del Parlamento Europeo de reconocer al Cartel de los Soles como un grupo criminal.

“Petro favorece el avance de grupos criminales”: Eurodiputado Tertsch sobre el Cartel de los Soles

“Petro favorece el avance de grupos criminales”: Eurodiputado Tertsch sobre el Cartel de los Soles

11:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hermann Tertsch | Foto: GettyImages

Con 355 votos a favor y 173 en contra, el Parlamento Europeo expresó su “grave preocupación por la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana”, haciendo énfasis en el Cartel de los Soles y pidiendo al Gobierno de Colombia reconocerlo.

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre esta decisión.

“El parlamento aprobó esa decisión con mayorías, solo se quedaron por fuera los que son cómplices de la izquierda iberoamericana cuando se habla del crimen organizado. Esa resolución mete a la lista de organizaciones terroristas al Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, así como también incluye al Clan del Golfo y las disidencias de las Farc”, aseguró el parlamentario.

Asimismo, destacó que el Cartel de los Soles es una organización de crimen trasnacional que trabaja bajo el régimen venezolano.

“Ahora son reconocidos como organizaciones terroristas y cualquiera que colabore con ellos está colaborando con el terrorismo”, dijo.

Petro aseguró que asesinos de Miguel Uribe fueron “mafias internacionales”

Sobre esta afirmación, el eurodiputado Tertsch mencionó en La W que “las mafias internacionales pueden ser incluso los propios interlocutores de Gustavo Petro. Miguel Uribe quería acabar con esa fase terrorífica que se produce bajo la Presidencia de Petro (...) Muchas veces los grupos criminales no son dirigidos por la dictadura, sino que están en Cuba y en ese proyecto de paz total del presidente Petro”.

Finalmente, señaló la gestión del Gobierno de Colombia, y aseguró que “el lenguaje de Petro ha colaborado en crear un clima de violencia, bajo su mandato las fuerzas criminales han tomado protagonismo. El Gobierno de España también es socio de la organización terrorista del Cartel de los Soles, así como de Petro”, concluyendo con sus críticas sobre Úrsula Von del Leyen, por impulsar políticas de izquierda que, según dijo, están afectando económicamente a Europa.

Escuche la entrevista completa en La W:

“Petro favorece el avance de grupos criminales”: Eurodiputado Tertsch sobre el Cartel de los Soles

11:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad