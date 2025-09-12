“Sí hubo un plan de golpe de Estado, pero nunca se ejecutó”: Aliado del expresidente Bolsonaro

En diálogo con W Radio, Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal de Brasil, habló sobre la condena impuesta al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Lula da Silva.

“Nosotros tenemos que respetar las decisiones del Poder Judicial”, explicó. Sin embargo," ya estamos hablando en el Congreso brasileño sobre una posible amnistía para el presidente Bolsonaro", la cual “vamos a debatir para ver” si se consigue la amnistía plena la semana que viene, dijo Costa Neto.

Si se aprueba o no la amnistía plena es algo que debería resolverse en los siguientes 30 días. “Ahora mismo, la discusión va a ser sobre el tamaño de la amnistía, el alcance que tendrá. Queremos que Bolsonaro sea candidato a la Presidencia” en las elecciones del año que viene.

Cabe destacar que Jair Bolsonaro fue inhabilitado por la Justicia brasileña el año pasado por presunto abuso de poder. Dicha inhabilitación, combinada con la condena del pasado jueves, le impide participar en esa contienda electoral.

“El poder judicial alega que hubo un golpe de Estado el 8 de enero (de 2022), pero no existió”, afirmó el presidente del Partido Liberal, argumentando que se trató de una manifestación de irresponsables que decían ser parte de su partido y de Bolsonaro, pero “nosotros no tuvimos nada que ver con eso”.

Según Costa Neto, “nadie hace un golpe de Estado sin tanques de guerra, sin armas. Fue un bando de irresponsables que hicieron mucho daño” en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. “Ellos tienen que pagar. En ese momento, arrestaron a más de mil personas que estuvieron en el evento. Ellos están presos hasta el día de hoy”, indicó.

No obstante, el aliado del expresidente Bolsonaro admitió que sí hubo un plan “entre algunos dirigentes y ministros de Bolsonaro para dar el golpe de Estado”, pero aclaró que “el plan no fue ejecutado. En Brasil, uno puede planear un asesinato de una persona, pero si no se intenta hacer nada, no es crimen. Planear el golpe y no tomar ninguna acción no es golpe”.

“Bolsonaro es un hombre honesto. Hizo un muy buen gobierno. Tiene mucha popularidad. Las estadísticas indican que él ganaría la elección del año que viene, así como el actual gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y la esposa de Bolsonaro, Michelle”, aseguró el líder del partido de Bolsonaro.

Sobre el futuro de la derecha, si Bolsonaro no puede participar en las elecciones del año que viene, Costa Neto dijo que esa decisión pertenece al propio expresidente, debido a que “él es quien tiene los votos, él es quien tiene prestigio en la opinión pública”.

Son varios los nombres que se barajan en la derecha para un eventual reemplazo a Jair Bolsonaro:

Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo.

Ratinho Júnior, gobernador de Paraná.

Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais.

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente.

“El Partido Liberal es el mayor partido de Brasil y Bolsonaro es nuestro presidente honorífico”, aseveró el político de derechas en referencia a que votarán por quien Bolsonaro elija.

Por último, Costa Neto expresó que “el golpe de Estado fue hecho a espaldas de Jair Bolsonaro, él estaba en Estados Unidos”.

