Frontera de Táchira entre Colombia y Venezuela / Foto: Getty Images.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tensión en la frontera nortesantandereana por militarización de Venezuela

Norte de Santander

Después de la presencia de militares y milicianos de Venezuela en la frontera con Cúcuta, se generó tensión en los pasos binacionales por un posible cierre de la vía.

“Ayer hubo algunas alteraciones para las personas que pasan los puentes día a día. Ya hay una normalidad. Lo de ayer, como se supo, había una alocución por parte de Nicolás Maduro y había convocado todas las fuerzas vivas y activas. Hoy ya hay normalidad en el departamento”, dijo George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, en La W.

Más información Fue cerrado el puente internacional Francisco de Paula Santander por evento militar en Venezuela

Aseguró el funcionario que “nosotros, realmente desde esta frontera, del lado colombiano, no hemos tenido ninguna información con relación a cómo avanza la militarización en Venezuela, lo único sí es que ya hemos tenido un reforzamiento por parte del Ejército colombiano, pero nada diferente a lo que hemos visto por acá”.

Resaltó que el anuncio del Gobierno de Gustavo Petro, de 25.000 Hombres para la frontera nunca se vio.

Así mismo, agregó que, de momento, las relaciones entre las autoridades administrativas de Norte de Santander y el estado Táchira están sin ningún tipo de alteración.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Tensión en la frontera nortesantandereana por militarización de Venezuela 04:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Rdaio en vivo