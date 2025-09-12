Fue capturada una pareja por robo de hidrocarburos en Sutamarchán, Boyacá

Sutamarchán

Integrantes de la Estación de Policía de Sutamarchán, Boyacá, capturaron en flagrancia a dos personas, oriundas del departamento de Cundinamarca, por el delito de apoderamiento de Hidrocarburos.

Estas dos personas capturadas son una pareja de 36 y 37 años respectivamente, oriundos del departamento de Cundinamarca, quienes fueron sorprendidos en la finca la Esperanza ubicada en el Km 2, vereda Centro del municipio de Sutamarchán vía Tinjacá, estos delincuentes extraían combustible Gasolina y ACPM del poliducto perteneciente a la empresa transportadora de hidrocarburos CENIT, por medio de una válvula Ilícita a través de una manguera hasta un Tanque subterráneo con una capacidad de almacenamiento de 7.000 galones aproximadamente, el cual estaba oculto dentro de un bodega hecha de guadua, y posteriormente era comercializado de manera ilegal, los individuos utilizaban la finca con una fachada de venta de heno y supuesta fábrica de pastas de concreto para cercas.

De acuerdo con las autoridades competentes, en este operativo se recuperaron aproximadamente 6.100 galones de combustible, así mismo, fueron incautados cuatro equipos móviles, los cuales utilizaban estas personas para realizar las coordinaciones de la venta y transporte del combustible.