24 senadores de EE.UU. pidieron explicaciones a Trump por ataque a embarcación venezolana

24 senadores de Estados Unidos, encabezados por el excandidato a la Vicepresidencia, Tim Kaine, le enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que le piden explicaciones por el disparo, hundimiento y muerte de once ocupantes de una embarcación venezolana, presuntamente envuelta en una operación de narcotráfico.

En contexto: Lancha venezolana bombardeada por EE.UU. había girado poco antes del impacto

Los legisladores le dan plazo hasta pasado mañana, miércoles 17 de septiembre, para que el mandatario explique por qué los militares no intentaron detener la lancha, sino que le dispararon un misil, matando a sus 11 ocupantes sin que, hasta ahora, se haya demostrado que fue resultado de una maniobra legítima de defensa.

¿Quiénes firmaron la carta dirigida al presidente Trump?

Los 24 firmantes de la carta, además de Tim Kaine, son los senadores:

Jack Reed.

Jeanne Shaheen.

Mark R. Warner.

Patty Murray.

Richard J. Durbin.

Christopher A. Coons.

Brian Schatz.

Adam B. Schiff.

Ron Wyden.

Angus S. King, Jr.

Jeffrey A. Merkley.

Bernard Sanders.

Andy Kim.

John Hickenlooper.

Tammy Duckworth.

Chris Van Hollen.

Mazie K. Hirono.

Peter Welch.

Elizabeth Warren.

Tina Smith.

Amy Klobuchar.

Mark Kelly.

Elissa Slotkin.

Cory A. Booker.

Vea la carta a continuación: