Acuerdo con Farc tenía vacíos: Kevin Whitaker por decisión de EE.UU. sobre certificación antidrogas

Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, se refirió en La W a la expectativa por el anuncio del Gobierno de su país sobre la certificación de Colombia en la lucha antidrogas.

12:49

Kevin Whitaker, exembajador de EE.UU. en Colombia. Foto: Raúl Arboleda / AFP via Getty Images

