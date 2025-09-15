Al Oído | Del machismo al abandono del Cauca: así tambalea el gobierno de Gustavo Petro

La cuerda floja

En esa cuerda floja camina el respeto a las mujeres. Lo que pasó con la funcionaria Gloria Miranda, directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, no fue un comentario simpático ni un chiste casual, fue el propio presidente quien, en público, la abrazó y dijo: “Es hermosa. La perdimos porque se casó” esto mientras le tocaba el hombro.

Eso no es anecdótico, eso es reducir a una funcionaria a su apariencia física y a su vida privada. Pero a nadie le importa con quién se casa una servidora pública, lo que nos importa es qué hace en su cargo, qué resultados entrega, qué políticas impulsa.

En campaña dijeron que el cambio era con las mujeres, pero hoy vemos cómo se les pasa por encima en público. Si ante los ojos de todos se maltrata a la vicepresidenta, si se ridiculiza a una funcionaria en un acto oficial, ¿qué podemos esperar en lo privado? Por eso sorprende tanto que algunas que ondearon banderas feministas hoy callen, rían o justifiquen. Qué triste que sean tan pocas las valientes que se atreven a cuestionar. Y ojo: si este es el cambio, más bien parece un retroceso.

Y la otra cuerda floja es el Cauca, que vive días de terror. Policías asesinados, campesinos arruinados, carreteras dinamitadas, comunidades confinadas y menores reclutados por grupos ilegales. El ELN y las disidencias se disputan rutas de narcotráfico y el Estado brilla por su ausencia.

Hace un año funcionarios fueron a El Plateado a posar como si estuvieran en un ‘reality’, prometieron presencia institucional y lo que quedó fue una foto. ¿Se les olvidó que la guerra no ha terminado? Hoy la guerra sigue, la gente vive con miedo y la famosa “paz total” solo existe en discursos.

Al Oído: este país no aguanta más equilibristas ni discursos vacíos. Colombia necesita respeto para sus mujeres y autoridad en sus territorios. Y mientras este gobierno siga jugando a la cuerda floja, lo único seguro es que serán los colombianos los que terminen cayendo.