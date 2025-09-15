Alias ‘Kevin’ estaría entregando información que comprometería a personalidades del Ejército

Julio Sánchez Cristo, director de La W, conoció detalles sobre la información que está entregando Anderson Andrey Vargas, más conocido con el alias de ‘Kevin’, uno de los principales cabecillas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’.

Según el director de este medio, ‘Kevin’ estaría entregando información que va a comprometer a personalidades del Ejército Nacional.

Además, Sánchez Cristo advirtió que la estructura Carlos Patiño sería “determinante para el tema de ciertos pagos de alto nivel, según los informes de inteligencia”.

En días pasados, este medio reveló que la colaboración de ‘Kevin’ comienza a dar resultados, pues fuentes de Inteligencia confirmaron que estaría dando información importante a las autoridades sobre la ubicación de depósitos ilegales, campamentos de las disidencias, identidades de colaboradores y cabecillas de mandos medios, rutas de narcotráfico, nombres de testaferros y otros datos de valor.

Esta información está siendo analizada por agentes de inteligencia militar y de la Policía Nacional.

Gracias a esta información, ‘Kevin’ informó sobre la ubicación de un depósito ilegal en donde las Fuerzas Militares hallaron un poderoso arsenal pertenecientes a las disidencias de la estructura Martín Villa, con quienes este individuo tenía un estrecho vínculo.

Por su ayuda, alias ‘Kevin’ comenzará a tener beneficios que brinda el Programa Humanitario de Atención al Desmovilizado.

El material incautado iba a ser empleado en ataques terroristas contra bases militares y estaciones de policía, así como contra patrullas de la Fuerza Pública y la infraestructura crítica como torres de energía, oleoductos, puentes y carreteras en diferentes puntos del departamento.

