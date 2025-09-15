El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bogotá tendrá nuevo esquema operativo para recolección de basuras: director de la Uaesp

Bogotá

Armando Ojeda fue nombrado director de la Unidad Administrativa de Servicios públicos de Bogotá (Uaesp) por el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán. Tras esto, pasó por los micrófonos de La W, para hablar sobre el nuevo esquema de recolección de basuras.

“Tenemos una labor en la que hemos avanzado. Identificamos una problemática evidente que ha sido replicada en varios medios, requiere acciones inmediatas”, afirmó.

Así las cosas, mencionó que las medidas que tomarán para resolver el problema de las basuras en Bogotá se dividirán en tres aspectos: operativo, pedagógico y sancionatorio.

Operativo : invertirán más de 8.000 millones para ampliar la cobertura en temas de limpieza. Además de buscar que los operadores pasen con más constancia haciendo las rondas de recolección. “Vamos a aumentar la capacidad operativa de los operadores y de Aguas de Bogotá”, mencionó.

: invertirán más de 8.000 millones para ampliar la cobertura en temas de limpieza. Además de buscar que los operadores pasen con más constancia haciendo las rondas de recolección. “Vamos a aumentar la capacidad operativa de los operadores y de Aguas de Bogotá”, mencionó. Pedagogía: acercar a los bogotanos a conocer más sobre las rutas y horarios de la recolección de basuras y limpieza. “La gente nos informa que el uso de los contenedores es inadecuado”, comentó.

acercar a los bogotanos a conocer más sobre las rutas y horarios de la recolección de basuras y limpieza. “La gente nos informa que el uso de los contenedores es inadecuado”, comentó. Sancionatorio: Adelantan gestiones para fortalecer el trabajo con volqueteros e impartición de multas para personas que botan basuras en las calles.

Escuche la entrevista completa aquí: