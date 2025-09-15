Carta de Clara López a Petro para la Constituyente: le pide crear la Nación de Democracia Directa

En una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, la precandidata Clara López le pidió al mandatario crear la primera Nación de la Democracia Directa, ya que el mandatario decidió activar el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente.

¿Qué es la Primera Nación de la Democracia Directa?

Según la misiva, ese nuevo sistema es una “pacto social” que estará integrado por jóvenes, mujeres, indígenas, afrocolombianos, campesinos, empresarios, migrantes, mayores, científicos y artistas, cocrean el nuevo modelo de país.

Explicó que esa herramienta puede ser una realidad con la ayuda de la Plataforma Nacional de Inteligencia Artificial Regenerativa, la cual “consistiría en una infraestructura viva, tecnológica y humana que conecta a millones de colombianos para participar directamente en el diseño constitucional”. Además, mencionó que operará con conectividad universal, traducción intercultural, trazabilidad pública y recompensas educativas.

De esta manera, se plantea que cada ciudadano que participe en este nuevo sistema se convierta en “autor de la nueva arquitectura institucional, ecológica, económica y espiritual” del país.

“El Sistema Nacional de Participación Ciudadana con IA para la Constituyente Regenerativa de Colombia será concebido como una red viva, inclusiva y tecnológicamente avanzada que honra la voz de cada colombiano, especialmente de los jóvenes y de las comunidades rurales”, se lee.

Posteriormente, la precandidata Clara López explicó los puntos clave de su propuesta al presidente Petro. Esto dice: